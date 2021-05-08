Сенатор Рязанский высказался о сокращении рабочей недели в России

Длительность рабочей недели в России может быть сокращена для некоторых категорий граждан, рассказал член Совета Федерации Валерий Рязанский.

Длительность рабочей недели в России может быть сокращена для некоторых категорий граждан, рассказал член Совета Федерации Валерий Рязанский.

Продолжительность трудовой недели может быть сокращена на несколько часов, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в комментарии URA.RU.

"Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена", — заявил он.

Такая норма может коснуться определенных категорий сотрудников. Например, молодые мамы таким образом получат дополнительное время на воспитание детей, сообщил Рязанский. При этом в России в ближайшее время не предвидится полный переход на четырехдневную рабочую неделю, добавил сенатор.