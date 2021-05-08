Потерявший сознание автомобилист из Уфы спровоцировал смертельное ДТП

Водитель Chevrolet врезался в припаркованный у края дороги ВАЗ-2106 в Башкирии из-за резкого ухудшения своего самочувствия.

Водитель Chevrolet врезался в припаркованный у края дороги ВАЗ-2106 в Башкирии из-за резкого ухудшения своего самочувствия.

По предварительным данным, трагедия произошла в селе Удельный Дуваней Благовещенского района на Советской улице. За рулем иномарки находился 58-летний уфимец. Он столкнулся с отечественным автомобилем, в салоне которого был 53-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

В результате происшествия владелец ВАЗ умер на месте аварии от полученных травм. Правоохранители приступили к выяснению деталей трагедии и позднее примут процессуальное решение в отношении предполагаемого виновника ДТП.