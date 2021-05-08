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17:25   8 Мая 2021
Общество

Попова поручила детально изучить добавку Е171 после заключения европейских экспертов

Попова поручила детально изучить добавку Е171 после заключения европейских экспертов

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила государственным научно-исследовательским организациям более детально изучить пищевые добавки с содержанием диоксида титана.

Поручение дано после заключения Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) о возможной генотоксичности искусственного красителя Е171 (диоксид титана), применяемого в пищевой промышленности.

Российским специалистам предстоит оценить возможные риски и необходимость гармонизации отечественных нормативных актов с европейским законодательством.

Токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе добавки Е171 проводилась в РФ в 2019 году. Тогда возможные риски были установлены только для диоксида титана в наноформе.

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#роспотребнадзор #попова #диоксид титана

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