Попова поручила детально изучить добавку Е171 после заключения европейских экспертов

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила государственным научно-исследовательским организациям более детально изучить пищевые добавки с содержанием диоксида титана.

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила государственным научно-исследовательским организациям более детально изучить пищевые добавки с содержанием диоксида титана.

Поручение дано после заключения Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) о возможной генотоксичности искусственного красителя Е171 (диоксид титана), применяемого в пищевой промышленности.

Российским специалистам предстоит оценить возможные риски и необходимость гармонизации отечественных нормативных актов с европейским законодательством.

Токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе добавки Е171 проводилась в РФ в 2019 году. Тогда возможные риски были установлены только для диоксида титана в наноформе.