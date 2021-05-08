17:25 8 Мая 2021Общество
Попова поручила детально изучить добавку Е171 после заключения европейских экспертов
Главный санитарный врач России Анна Попова поручила государственным научно-исследовательским организациям более детально изучить пищевые добавки с содержанием диоксида титана.
Главный санитарный врач России Анна Попова поручила государственным научно-исследовательским организациям более детально изучить пищевые добавки с содержанием диоксида титана.
Поручение дано после заключения Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) о возможной генотоксичности искусственного красителя Е171 (диоксид титана), применяемого в пищевой промышленности.
Российским специалистам предстоит оценить возможные риски и необходимость гармонизации отечественных нормативных актов с европейским законодательством.
Токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе добавки Е171 проводилась в РФ в 2019 году. Тогда возможные риски были установлены только для диоксида титана в наноформе.