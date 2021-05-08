«Чужая война». Латышей разгневали слова президента Левитса о роли Латвии в ВОВ

Президент Латвии Эгилс Левитс 8 мая заявил, что Латвия не участвовала во Второй мировой войне.

Президент Латвии Эгилс Левитс 8 мая заявил, что Латвия не участвовала во Второй мировой войне, а латвийцы воевали «за чужие цели» в армиях «обеих воюющих сторон». Такую речь произнес глава государства, возложив венок на Братском кладбище в Риге.

«Латвия не участвовала во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши ребята были призваны в армии обеих воюющих сторон, они воевали за чужие цели, в составе чужих армий. И у нас было очень много гражданских жертв», — отметил Левитс.

Латвия принадлежит к тем странам, которые во время Второй мировой, не участвуя в войне как государство, пострадали больше всего, подчеркнул латвийский лидер.

Он также напомнил, что 9 мая страна будет отмечать День Европы, начало которому было положено в 1950 году после декларации МИД Франции о будущем Европы. Документ в последствии стал основой для создания Евросоюза.

«9 мая объединяет все страны ЕС, в том числе и Латвию. Мы вместе, чтобы совместно творить будущее Европы», — заключил Левитс.

Латвия воевала

Слова президента находит противоречивыми основатель акции «Бессмертный полк» в Юрмале и один из лидеров латвйиской партии «Новое согласие» Янис Кузинс. Он предполагает, что Левитс пытается обойти сложную тему, не выражая конкретной позиции по этому вопросу.

«Странное заявление. Что значит страна пострадала, не участвуя в войне? Люди в ней участвовали. Одна часть Латвии пошла в одну сторону, вторая — в другую. Нельзя заявить, что Латвия в войне не принимала участие. 150 тысяч воевало на стороне войск СС, 100 тысяч пошли в Красную Армию», — рассказал Кузинс в комментарии «Политике Сегодня».

Современная Латвия, как правопреемница Латвийской ССР, напрямую участвовала в Великой Отечественной войне, напоминает Кузинс. Подчеркивать отчужденность страны от событий Второй мировой — ошибочно.

«В стране в 1940-м году была выбрана советская власть и Латвия напрямую участвовала во всех событиях. И фронт шел по территории Латвии, и были жертвы на территории Латвии, и воевали граждане Латвии. Это такой вопрос, в котором они [руководство страны, прим.ред.] сами юридически запутались», — заключил общественник.

«Стыдно должно быть, учитывая происхождение»

Жители Латвии в соцсетях напоминают, что Левитса, рожденного в еврейско-латышской семье, такой «нейтралитет» в отношении нацистских преступлений в республике не красит.

«У меня знакомый есть, старый еврей, в Бостоне живет. Вот его родители успели бежать из Риги, а остальные родственники — нет. В живых не осталось никого из тех, кто остался в Риге. Поэтому не надо ля-ля про чужие армии — безоружных убивали и без призыва. И Левитсу должно быть стыдно, особенно учитывая его происхождение. Позор», — пишет жительница Латвии Елена Крумина в комментариях Telegram-канала DELFI.lv.

Отец Левитса, Иона Моисеевич, придерживался социалистических взглядов, активно сотрудничал с советской властью, а с началом войны эвакуировался из Риги вглубь СССР. И не просто так.

Во время оккупации Латвии Германией, то есть с 1941 по 1945 годы, нацисты преследовали и убивали еврейское население: погибло около 70 тысяч латвийских евреев и 20 тысяч евреев, привезенных из других стран. Как отмечают историки, холокост пережили всего от 300 до 1000 латвийских евреев не считая тех, кто находился в Красной армии или в эвакуации в СССР. В общей сложности 89,5% живших в Латвии до войны евреев были убиты нацистами.

В июне 2020 года комитеты по иностранным делам парламентов Латвии, Литвы, Эстонии и Польши призвали Госдуму РФ прекратить рассмотрение законопроекта, отменяющего советское постановление о пакте Молотова-Риббентропа от 1989 года, где исторический документ признается недействительным.

В своем обращении они назвали законопроект попыткой «реабилитировать тоталитарный империализм» и создать почву для нарушения Россией международного права в отношении суверенитета соседних государств. Подробнее читайте в нашей статье.