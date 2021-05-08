ФЗПГ Навального вместо помощи сторонникам остался в долгах

Лидеры ячеек организации-иноагента ФЗПГ прибегали к сомнительным схемам и не помогали гражданам, несмотря на обещания.

Лидеры ячеек организации-иноагента ФЗПГ прибегали к сомнительным схемам и не помогали гражданам, несмотря на обещания.

"Фонд защиты прав граждан" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), созданный для оказания помощи фигурантам дел об участии, агитации и организации несогласованных акций, в реальности не выполнял свои функции. Организация погрязла в долгах и оказалась замешана в ряде финансовых махинаций, сообщает ФАН.

Данные НКО были открыты всего в трех городах — Новосибирске, Уфе и Санкт-Петербурге. Они действовали под эгидой "Фонда борьбы с коррупцией" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В результате новосибирская ячейка задолжала 15,3 млн рублей налогов, а уфимский штаб был признан банкротом после того, как получил 10 млн рублей штрафа за невыплату страховых взносов на сотрудников. Создатель ФЗПГ в Северной столице Ольга Гусева и вовсе попалась на странной махинации — несмотря за то, что за все время она якобы заработала всего 17 тыс. рублей, ФБК с многомиллионными долгами перешел именно на ее юрлицо в 2020 году.

Заседание суда по иску московской прокуратуры о признании структур осужденного блогера Алексея Навального экстремистскими состоится 17 мая.