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17:02   8 Мая 2021
Политика

Посол РФ в Берлине объяснил, что может повлиять на сроки завершения "Северного потока — 2"

Посол РФ в Берлине объяснил, что может повлиять на сроки завершения "Северного потока — 2"

Реализация проекта "Северный поток — 2" может завершиться до конца сентября 2021 года. Многое будет зависеть от погоды, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Благоприятные погодные условия ускорят процесс, уточнил дипломат.

Ранее кандидат в канцлеры от немецкой фракции "Зеленые" Анналена Бэрбок выступила против завершения строительства и использования газопровода "СП-2".

"Северный поток — 2" представляет собой две нитки трубопровода, которые проходят из России в Германию через Балтийское море.

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#россия #германия #нечаев #СП-2

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