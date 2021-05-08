Посол РФ в Берлине объяснил, что может повлиять на сроки завершения "Северного потока — 2"

Реализация проекта "Северный поток — 2" может завершиться до конца сентября 2021 года. Многое будет зависеть от погоды, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Реализация проекта "Северный поток — 2" может завершиться до конца сентября 2021 года. Многое будет зависеть от погоды, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Благоприятные погодные условия ускорят процесс, уточнил дипломат.

Ранее кандидат в канцлеры от немецкой фракции "Зеленые" Анналена Бэрбок выступила против завершения строительства и использования газопровода "СП-2".

"Северный поток — 2" представляет собой две нитки трубопровода, которые проходят из России в Германию через Балтийское море.