17:02 8 Мая 2021Политика
Посол РФ в Берлине объяснил, что может повлиять на сроки завершения "Северного потока — 2"
Реализация проекта "Северный поток — 2" может завершиться до конца сентября 2021 года. Многое будет зависеть от погоды, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Реализация проекта "Северный поток — 2" может завершиться до конца сентября 2021 года. Многое будет зависеть от погоды, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Благоприятные погодные условия ускорят процесс, уточнил дипломат.
Ранее кандидат в канцлеры от немецкой фракции "Зеленые" Анналена Бэрбок выступила против завершения строительства и использования газопровода "СП-2".
"Северный поток — 2" представляет собой две нитки трубопровода, которые проходят из России в Германию через Балтийское море.