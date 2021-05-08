ЕС сообщил о внесении залога за освобождение соратника Саакашвили

Евросоюз внес залог за освобождение грузинского оппозиционера и соратника бывшего президента страны Михаила Саакашвили Ники Мелии.

Евросоюз внес залог за освобождение грузинского оппозиционера и соратника бывшего президента страны Михаила Саакашвили Ники Мелии.

Представители ЕС в Грузии сообщили о своем решении на официальном сайте. Указывается, что подобные меры приняты для исполнения договора между политическими силами страны.

"Сегодня был внесен залог в размере 40 тысяч лари (около 11,5 тысячи долларов) для освобождения господина Мелии из-под стражи до суда. Это последовало за соглашением, достигнутым политическими партиями 19 апреля 2021 года при посредничестве ЕС", — указывается в тексте заявления.

Договор, подписанный правящей грузинской партией и оппозицией, был предложен главой Евросовета Шарлем Мишелем. Документ направлен на преодоление политического кризиса в Грузии.