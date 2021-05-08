Вострецов принял участие в памятном мероприятии ко Дню Победы в Красном Селе

Депутат Госдумы Сергей Вострецов возложил цветы к мемориалу "Братское воинское захоронение" в Красном Селе.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов возложил цветы к мемориалу "Братское воинское захоронение" в Красном Селе.

Жители и гости Красного Села собрались у Триумфальной арки Победы, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. В мероприятии также принял участие депутат Госдумы Сергей Вострецов, передает Федеральное агентство новостей.

"К великому сожалению, в строю остается все меньше наших ветеранов. Мы последние поколения, кто имел честь видеть их и общаться с ними вживую. Это — факелы нашей совести, наши духовные ориентиры и скрепы государства", — сказал парламентарий в ходе выступления.

Вострецов призвал россиян не забывать о подвигах советских солдат, которым удалось одержать победу над фашистской Германией, а также отметил, что память о героях Великой Отечественной войны позволит сохранить единство русского народа для борьбы с новыми врагами.

"Уверен, что дух наших отцов-победителей даст нам силы в борьбе с нечистью! И вместе с нашим президентом мы пройдем все бури, а Россия станет великой страной, комфортной для жизни каждого ее гражданина", — подчеркнул депутат.

В завершение парламентарий поздравил всех россиян с предстоящим Днем Победы и заявил, что Россия навсегда останется сильным и непобедимым государством.