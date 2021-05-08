16:09 8 Мая 2021Политика
Песков: прием в честь Дня Победы в Кремле не запланирован
Прием в честь Дня Победы в текущем году не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Прием в честь Дня Победы в текущем году не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Об этом официальный представитель Кремля сообщил в беседе с журналистами РИА Новости. В 2021 году в рамках празднования 76-й годовщины Великой Отечественной войны торжественного приема в Москве не будет.
Парад Победы и другие мероприятия по случаю Дня Победы пройдут 9 мая в Москве.