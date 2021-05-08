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16:09   8 Мая 2021
Политика

Песков: прием в честь Дня Победы в Кремле не запланирован

Песков: прием в честь Дня Победы в Кремле не запланирован

Прием в честь Дня Победы в текущем году не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Об этом официальный представитель Кремля сообщил в беседе с журналистами РИА Новости. В 2021 году в рамках празднования 76-й годовщины Великой Отечественной войны торжественного приема в Москве не будет.

Парад Победы и другие мероприятия по случаю Дня Победы пройдут 9 мая в Москве.

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