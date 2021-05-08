Focus объяснил главную цель «супероружия» Путина на мировой арене

Российский президент Владимир Путин прикладывает серьезные усилия к тому, чтобы не допустить втягивания РФ в возможный конфликт между Соединенными Штатами Америки и Китаем. А также Путин стремится обеспечить Москве влияние и статус на мировой арене.

Российский президент Владимир Путин прикладывает серьезные усилия к тому, чтобы не допустить втягивания РФ в возможный конфликт между Соединенными Штатами Америки и Китаем. А также Путин стремится обеспечить Москве влияние и статус на мировой арене.

Об этом пишет немецкий информационно-политический еженедельник Focus, отмечая, что успехи России в области создания новых вооружений могут обеспечить Владимиру Путину достижение поставленных целей.

«Наращивая вооружения, Владимир Путин хочет сохранить суверенитет и статус России. При этом в первую очередь он делает ставку на два вида оружия — атомный подводный дрон "Посейдон" и гиперзвуковую ракету "Циркон", — говорится в статье. — Таким образом российский президент хочет заявить о начале нового этапа мировой политики».

При этом автор напоминает, что не так давно США объявили о создании нового вида вооружений – Космических сил. А Китай озвучил планы в ближайшие годы запустить на орбиту собственную космическую станцию. Если эти планы будут реализованы, американцы и китайцы могут взять космос под свой контроль, сделав его недоступным для третьих стран

«Чтобы не подорвать положение России, еще несколько лет назад было заявлено, что Москва модернизирует потенциал своего стратегического устрашения. И хотя сперва это вызвало снисходительные улыбки, однако теперь высокомерие исчезло», — подчеркивает автор статьи.

Работа России над созданием новейшего оружия, способного гарантировать возможность нанести второй удар, даже в ситуации если космос будет контролироваться другими странами, ведется предположительно с 2008 года.

Россия, в случае агрессии против нее, может нанести ответный удар из глубин океана. И западные наблюдатели, которые изначально восприняли слова Путина об этом, как дело далекого будущего, теперь убедились в боеспособности атомного подводного беспилотника «Посейдон», и это их напугало.

Вместе с новейшей российской межконтинентальной баллистической ракетой «Циркон», способной нести ядерные боеголовки и неуязвимой для перехвата средствами ПРО, «Посейдон» позволит России создать новый класс «средств устрашения», пишет Focus.

И, благодаря этим новым видам оружия, Россия гарантированно обеспечивает себе не только статус и влияние в мире, но и то, чего хочет президент РФ — сохранение нейтралитета в случае возможного конфликта между Америкой и Китаем, и, как следствие, сохранение суверенитета при помощи военных средств.