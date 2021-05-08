Абзалов объяснил решение Роспотребнадзора о "бесшовных" майских праздниках

Задача непрерывных майских выходных в России — стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране, подчеркнул политолог Дмитрий Абзалов, комментируя инициативу Роспотребнадзора.

Задача непрерывных майских выходных в России — стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране, подчеркнул политолог Дмитрий Абзалов, комментируя инициативу Роспотребнадзора.

Эксперт напомнил, что страны Евросоюза и некоторые другие (например, Турция, Бразилия) сегодня переживают третью волну распространения коронавируса: растет заболеваемость, число госпитализаций и смертность среди заразившихся. Во многих государствах действуют жесткие ограничения, но, как показывает опыт, они не работают, констатировал политолог.

Абзалов отметил, что в России количество новых случаев COVID-19 вновь стало расти в туристический сезон, когда многие граждане начали уезжать за рубеж, в страны со сложной эпидемиологической обстановкой. Появилось массовое замещение штаммов SARS-CoV-2. С целью избежать сценария США, Великобритании и ЕС, где замещение исходного возбудителя уже полностью произошло, следовало прибегнуть к более целесообразной мере, чем тотальный локдаун, пояснил политолог. Так был предложен переход к "бесшовным" выходным в период майских праздников.

"Люди уезжали бы на майские выходные, вместо того, чтобы ехать в город. Это серьезно бы разгружало и минимизировало массовый выход и въезд людей. Наша задача — сбить третью волну, чтобы она наиболее плавно началась, и, соответственно, минимизировать заболеваемость", — сказал ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры в комментарии Федеральному агентству новостей.

По последним данным, в РФ насчитывается 4 871 843 случая COVID-19, из них 8329 выявлены в минувшие сутки. Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения профилактических мер и рекомендует проводить выходные за городом с семьей.