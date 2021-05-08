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17:17   8 Мая 2021
Россия

Монсон признался, зачем ездил к обманутым дольщикам элитного ЖК в Сочи

Монсон признался, зачем ездил к обманутым дольщикам элитного ЖК в Сочи

Джеффа Монсона не «кидал» застройщик в Сочи — спортсмен стал жертвой фейковых новостей, а не обманутым дольщиком, сообщили в его пресс-службе изданию «Политика Сегодня». Всемирно известного американского бойца ММА, получившего гражданство РФ в 2018 году, попросили приехать на юг реальные дольщики, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

«Это слухи. Это неправда. Он обычный человек, которому не все равно не людей. Его попросили приехать как медийную личность, человека, который интересуется и хочет помочь другим с этим вопросом», — рассказала корреспонденту «ПС» представитель Монсона.

5 мая очевидцы увидели Монсона на встрече обманутых дольщиков элитного сочинского ЖК «Горизонт». В сети незамедлительно распространилась «сенсация», якобы россиянин с американскими корнями — тоже обманутый дольщик, неудачно вложившийся в строительство многоквартирного дома в Сочи.

Заступился за народ: Монсон оказался не обманутым дольщиком в Сочи, а отзывчивым депутатом

На видео видно, как Монсон слушает претензии людей, которые ждут обещанные квартиры в Адлеровском районе города с 2018 года. Строительством занимался бизнесмен и владелец компании «Юг-строй» Анзор Пруидзе, осужденный в июне 2019 года на пять лет колонии за экономические преступления.

В октябре 2020 года его признали банкротом: строительство комплекса апартаментов переходило от одного застройщика к другому, но ситуация так и не разрешилась. Проблема в том, что дом строился с нарушениями: превышена разрешенная этажность. Это не мешало девелоперу продавать метр недвижимости за 65 тысяч рублей еще на стадии котлована. Как отметил сам Монсон, до конца не привыкший к российским реалиям, это самый наглый случай обмана за всю его жизнь.

«Если у них [застройщиков, - прим.ред.] будет возможность ущемить права граждан, то они это сделают. Задача — этой возможности им не дать», — говорит Монсону представитель обманутых дольщиков на видео, распространенном в TikTok.

На видео Монсон внимательно слушает мужчину вместе с переводчиком и кивает. Желание бойца и депутата помочь сочинцам подтвердили и в Совете депутатов городского округа Красногорск Московской области, заверив журналистов, что «это не хайп». 

 

50-летний уроженец Миннесоты и боец ММА по прозвищу «Снеговик» имеет не только российский паспорт, а является гражданином Абхазии и непризнанной Луганской Народной Республики. Ранее Монсон называл себя анархо-коммунистом и заявлял, что «желает покончить с классовой иерархией в обществе и теми институтами, которые порождают это неравенство».

Одновременно с этим он симпатизирует социалистическим идеям и советскому прошлому России. Среди его многочисленных татуировок черно-красная звезда, русские слова «свобода» и «солидарность», а также изображение серпа и молота. В 2014 году он поддержал самопровозглашенные республики на востоке Украины, выйдя на ринг под гимн «Вставай, Донбасс».

В Красногорске Монсон зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, специализирующийся на «физкультурно-оздоровительной деятельности» — как отмечала в комментарии «Октагону» его супруга Евгения, Монсон открыл ИП «для спортивных школ». При этом статус депутата не запрещает ему заниматься бизнесом, ведь обязанности слуги народа спортсмен осуществляет не на постоянной основе.

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