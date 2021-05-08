Большинство россиян считают День Победы главным праздником

Почти 100% опрошенных жителей РФ заявили о положительном отношении к 9 Мая, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования сервиса SuperJob.

Почти 100% опрошенных жителей РФ заявили о положительном отношении к 9 Мая, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования сервиса SuperJob.

Однозначно положительно относятся ко Дню Победы 95% респондентов, при этом 81% характеризует праздник исключительно положительно, оставшиеся 14% — скорее положительно.

Второе место в рейтинге одобрения россиян занимает Новый год. К нему положительно относятся 94% опрошенных. День рождения у граждан занял третье место с результатом 92%, пишет РБК.

Многие также дали положительную оценку Международному женскому дню (90% респондентов) и Дню защитника Отечества (89% опрошенных). Более низкий процент одобрения получили День России (81%) и День народного единства (75%).