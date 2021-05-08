Рар объяснил, почему Германия и Франция потеряли интерес к Украине

Уставшая от Украины Европа, которая уже поняла, что Киев интерпретирует Минские соглашения в своих интересах, тем не менее не хочет усиливать позиции России и поэтому не критикует деструктивные действия украинской стороны.

Уставшая от Украины Европа, которая уже поняла, что Киев интерпретирует Минские соглашения в своих интересах, тем не менее не хочет усиливать позиции России и поэтому не критикует деструктивные действия украинской стороны.

Такое мнение в эфире телеканала «PolitWera» высказал политолог из Германии Александр Рар.

По словам эксперта, Украина сразу же после подписания Минских соглашений, на которое она пошла, чтобы избежать капитуляции, заявила, что жалеет о подписании этих договоренностей.

«Они только потом поняли, что подписали фактически признание непризнанных республик. После этого они начали откат, начали интерпретировать любые вопросы, которые были записаны в рамках этих соглашений», — напомнил Рар.

В частности, Киев заявил, что не желает признавать лидеров республик Донбасса, не согласен предоставить региону автономию и провести там выборы. Киев требовал только, чтобы украинской армии передали контроль над границей с РФ, а Россия «вывела войска», при чем речь шла даже не о российских войсках, а о российских советниках.

Москва в ответ на эти требования выразила справедливые опасения, что сразу после передачи контроля над границей, в Донбасс войдут украинские войска и в регионе начнутся репрессии против местного населения.

«Запад, я думаю, тоже понял российскую аргументацию. Но против Украины никто не может выступать на Западе, потому что, если Украину будут критиковать, это усилит позиции России, — объяснил Александр Рар. — И это будет означать, что на Донбассе появится второе Приднестровье и появятся непризнанная, но поддерживаемая Россией республика. И эта территория уйдет полностью от Украины, как ушел Крым».

На Западе, по словам политолога, это понимают и относятся к ситуации прагматично – то есть просто стучат кулаком по столу и требуют от России покинуть регион, чтобы Донбасс, будучи частью Украины, вернулся под контроль Киева. Таким образом Запад, по словам Рара, демонстрирует, что он стоит на страже международного права.

При этом эксперт высказал мнение, что Германия и Франция уже поняли, что ничего не могут поделать с Украиной и окончательно потеряли к ней интерес.

«Европа расколота. Смотрите, как себя ведут британцы, которые тогда обиделись, что их не приняли в Нормандскую группу. Они тоже хотели махать шашками. И поляки этого хотели. Слава Богу, (канцлер ФРГ Ангела) Меркель и (президент Франции Эммануэль) Макрон их туда не приглашают», -заключил немецкий политолог.

Напомним, ранее глава Донецкой Народной Республики заявил, что пересмотр Минских соглашений, на котором настаивает президент Украины Владимир Зеленский, приведет к «резне в Донбассе».