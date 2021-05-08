14:55 8 Мая 2021Политика
Чехия призвала страны ЕС выслать российских дипломатов в знак солидарности
Власти Чехии попросили страны Евросоюза выслать "хотя бы по одному" дипломату РФ в знак солидарности с Прагой в дипломатическом противостоянии с РФ.
Власти Чехии попросили страны Евросоюза выслать "хотя бы по одному" дипломату РФ в знак солидарности с Прагой в дипломатическом противостоянии с РФ.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился с соответствующей просьбой к представителям ЕС в ходе неофициального саммита в городе Порту. Политик считает, что Евросоюз должен поддержать позицию Праги относительно инцидента на складе боеприпасов во Врбетице.
Ранее Прага заявила, что Москва якобы причастна к взрыву на складе вооружения во Врбетице. Из-за версии Правительства Чехии и дальнейшей высылки российских дипломатов разгорелся скандал между РФ и европейской страной.