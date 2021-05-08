Россия и Brexit: главные темы на саммите ЕС 25 мая

Страны Евросоюза на предстоящих переговорах рассмотрят политику в отношении России и Brexit, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Страны Евросоюза на предстоящих переговорах рассмотрят политику в отношении России и Brexit, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

На саммите 25 мая основными темами обсуждения станут политика в отношении российских властей и выход Великобритании из Евросоюза. Помимо перечисленных вопросов, на встрече также поговорят о создании COVID-сертификатов. Об этом сообщила глава Евросовета Шарль Мишель.