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14:44   8 Мая 2021
Политика

Россия и Brexit: главные темы на саммите ЕС 25 мая

Россия и Brexit: главные темы на саммите ЕС 25 мая

Страны Евросоюза на предстоящих переговорах рассмотрят политику в отношении России и Brexit, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

На саммите 25 мая основными темами обсуждения станут политика в отношении российских властей и выход Великобритании из Евросоюза. Помимо перечисленных вопросов, на встрече также поговорят о создании COVID-сертификатов. Об этом сообщила глава Евросовета Шарль Мишель.

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