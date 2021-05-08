Граждане ФРГ возложили цветы к советскому мемориалу в Берлине

Церемония возложения цветов в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в субботу в берлинском районе Панков, сообщают российские СМИ.

Церемония возложения цветов в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в субботу в берлинском районе Панков, сообщают российские СМИ.

В возложении венков к советскому военному мемориалу приняли участие российский посол Сергей Нечаев, его коллеги из Белоруссии, Армении и Казахстана, а также граждане ФРГ. Цветы к мемориалу принесли представители администрации берлинского района Панков, организации "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями" и фракции "Левые".

На территории Панкова расположено мемориальное кладбище, на котором захоронены останки более 13 тыс. солдат и офицеров Красной армии. В центре мемориала находится обелиск высотой более 30 метров.