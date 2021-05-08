Сооснователь Vans Пол Ван Дорен умер в США

Сооснователь американской обувной компании Vans Пол Ван Дорен умер на 91-м году жизни. Причина его смерти не называется.

Сооснователь американской обувной компании Vans Пол Ван Дорен умер на 91-м году жизни. Причина его смерти не называется.

Коллеги назвали Пола "новатором", смелые эксперименты которого превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд.

Пол Ван Дорен не закончил школу. В 1966 году он основал The Van Doren Rubber Company вместе со своим братом Джимом Ван Дореном и двумя партнерами — Гордоном Ли и Сержом Делия. Сначала они продавали слипоны. Особенностью было то, что обувь имела тонкий верх и толстую подошву.

Компания стала называться Vans в 1970-х годах. Спустя девять лет фирма выпустила знаменитую линейку Vans Slip-On. Обувь стала продаваться в торговых центрах по всей Америке.