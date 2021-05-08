Врач объяснил, чем полезны ферментированные продукты для кишечника

Ферментированные продукты положительно влияют на проведение нервных импульсов, повышают иммунную защиту, а также имеют другие полезные свойства, сообщила проктолог Елена Смирнова.

Ферментированные продукты положительно влияют на проведение нервных импульсов, повышают иммунную защиту, а также имеют другие полезные свойства, сообщила проктолог Елена Смирнова.

К ферментированным относятся продукты, прошедшие процесс брожения. Например, квашеная капуста, кефир, натуральный йогурт, соленые огурцы и помидоры, моченые яблоки и чайный гриб. Все они богаты натуральными пробиотиками, которые улучшают работу кишечника.

Помимо прочего, эти продукты помогают выделению желудочного сока и ферментов поджелудочной железы и желчного пузыря, а также способствуют снижению веса благодаря своей низкой калорийности.

Как и любые другие продукты, ферментированные нужно употреблять сбалансированно, подчеркнула Смирнова в своем Instagram. Переедание может вызвать газообразование и вздутие. Кроме того, такие продукты содержат достаточно много солей. При включении их в повседневный рацион врач рекомендовала обратиться к гастроэнтерологу.