Песков допустил, что погода может отразиться на воздушной части парада в Москве

Погода может повлиять на воздушную часть парада Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Погода может повлиять на воздушную часть парада Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Торжественный парад в честь Дня Победы в российской столицы традиционно состоит из двух частей: наземной и авиационной. Проведение последней во многом зависит от погодных условий. Представитель Кремля в комментарии РИА Новости не исключил, что погода внесет коррективы в этом году.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее говорил о том, что 9 мая в столице ожидается выпадение до 5 мм осадков. С 9 до 11 часов будет пасмурно: низкая облачность, с высотой 400-600 м (7-10 баллов). По словам специалиста, это почти "сплошняком". При групповом пилотировании необходимы простые метеоусловия, чтобы был визуальный контакт, отметил синоптик.