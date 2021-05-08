На территорию эстонского аэродрома высадились 700 американских десантников

Вооруженные силы США направили в Эстонию подразделение воздушного десанта с военной техникой для проведения учений Swift Response.

Вооруженные силы США направили в Эстонию подразделение воздушного десанта с военной техникой для проведения учений Swift Response.

Как сообщает "Интерфакс", американские десантники высадились на аэродроме Нурмсе. По словам пресс-секретаря главного штаба Сил обороны Эстонии Лииз Ваксманн, в составе группировки ВС Соединенных Штатов в Эстонию прибыли до 700 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США, были десантированы единицы боевой техники и снаряжение.

Самолеты, доставившие десантников, прибыли напрямую из Северной Каролины (США), а высадка происходила в максимально приближенной к реальной тактической обстановке.

Теперь американские военнослужащие на вертолетах отправятся на Центральный полигон для дальнейшего проведения учений Swift Response.