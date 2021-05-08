Тело мужчины без головы нашли на железной дороге в Сызрани

Мужчина, на вид которому около 30 лет, погиб при загадочных обстоятельствах на железной дороге в Самарской области.

Мужчина, на вид которому около 30 лет, погиб при загадочных обстоятельствах на железной дороге в Самарской области.

Полиция пытается установить личность мужчины, чье обезглавленное тело на железнодорожных путях нашли жители Сызрани. В карманах погибшего удалось обнаружить крестик, деньги и обручальное кольцо.

Погибшему около 30 лет, он был одет в черный спортивный костюм. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники местного отделения МВД.