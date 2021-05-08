«Верните Аляску России»: Сатановский ответил США на призыв вернуть Крым Украине

Сатановский предложил США стать примером для России и вернуть территории историческим «владельцам».

Политолог Евгений Сатановский раскритиковал Госдепартамент США за очередной совет России «вернуть Украине полный контроль над полуостровом», опубликованный 6 мая.

«А почему не Турции? Россия, между прочим, у нее Крым отвоевала. Почему не Монголии? В тех краях когда-то мало что не принадлежало потомкам Чингисхана. Опять же, Италия первый претендент на возвращение Крыма. Сколько столетий Рим им владел?», — иронизирует публицист в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Сатановский предлагает Соединенным Штатам выступить примером для РФ и отдать собственные территории историческим «владельцам». Так, штат Флорида достанется Испании, вся южная часть государства, от Калифорнии до Техаса, соседней Мексике, а Луизиану можно «попытаться вручить» Франции. Аляска же принадлежит России с исторической точки зрения, несмотря на то, что ее Штаты купили в 1867 году у Российской империи всего за 7,2 миллиона долларов — по нынешним временам цена слишком маленькая, подметил эксперт.

«А уж если всех индейцев, жителей островов Тихого океана и эскимосов посчитать претендентами на их исконные территории, от Америки мало что останется. Да и то, пускай всё это Великобритании отдадут. И, кстати, мало кто в мире будет против. Так всем осточертели звездно-полосатые со своими наставлениями…», — пишет политолог.

Что же касается советов Госдепа США, Сатановский отмечает: американское руководство, что-то объясняющее и наставляющее кого-то, демонстрирует не самый интеллектуальный подход, но крайне высокую степень самодовольства.

«И тут неважно, пытается он [американец, — прим.ред.] кого-то обратить в свою веру или лезет в чужие дела со всей ему присущей бесцеремонностью. Так уж он устроен. Каждый сам себе Майкл Бом…», — заключил публицист.

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