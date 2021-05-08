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13:46   8 Мая 2021
Политика

Зеленский прибыл в Луганскую область с послами стран G7 и ЕС

Зеленский прибыл в Луганскую область с послами стран G7 и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Луганскую область. Вместе с ним в Донбасс прибыли послы стран "Большой семерки" и Евросоюза.

Об этом сообщает официальный сайт украинского лидера. Президент страны примет участие в церемонии памяти жертв во Второй мировой войне, уточнили в сообщении.

Ранее в Telegram-канале Владимир Зеленский заявил, что нацизм является абсолютным злом, и всякое его оправдание заслуживает осуждения. Глава государства опубликовал обращение по случаю Дня памяти и примирения.

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#ес #донбасс #g7 #зеленский

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