Зеленский прибыл в Луганскую область с послами стран G7 и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Луганскую область. Вместе с ним в Донбасс прибыли послы стран "Большой семерки" и Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Луганскую область. Вместе с ним в Донбасс прибыли послы стран "Большой семерки" и Евросоюза.

Об этом сообщает официальный сайт украинского лидера. Президент страны примет участие в церемонии памяти жертв во Второй мировой войне, уточнили в сообщении.

Ранее в Telegram-канале Владимир Зеленский заявил, что нацизм является абсолютным злом, и всякое его оправдание заслуживает осуждения. Глава государства опубликовал обращение по случаю Дня памяти и примирения.