Киллер по ошибке убил сына армянского бизнесмена из-за крупного долга

Москвич не хотел отдавать воронежскому предпринимателю долг В 2 млн долларов и заказал убийство бизнесмена, однако киллер по ошибке застрелил его сына.

Москвич не хотел отдавать воронежскому предпринимателю долг В 2 млн долларов и заказал убийство бизнесмена, однако киллер по ошибке застрелил его сына.

Полиция задержала подозреваемых в организации убийства сына армянского бизнесмена, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. Молодой человек стал жертвой нападения, целью которого являлся его отец.

Инцидент произошел в феврале прошлого года. Житель Москвы при помощи знакомого нашел киллера, которому заказал убийство предпринимателя. Мотивом преступления являлось нежелание отдавать долг в размере 2 млн долларов.

Убийца подъехал к даче коммерсанта на микроавтобусе, за рулем которого был житель Краснодарского края. Увидев выезжавший с территории участка автомобиль, злоумышленник несколько раз выстрелил в водителя из пистолета. Однако машиной управлял не предприниматель, а его сын, который скончался на месте. Подозреваемым были предъявлены обвинения по различным статьям уголовного кодекса УК РФ.