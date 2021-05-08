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13:30   8 Мая 2021
Наука

Найден простейший способ продлить жизнь

Найден простейший способ продлить жизнь

Сотрудники Национального института рака и института старения в США нашли простой способ продлить жизнь и подтвердили его эффективность.

Ученые пригласили три группы людей в возрасте от 40 лет для участия в исследовании на тему продолжительности жизни. Участники эксперимента в течение трех лет ежедневно проходили четыре, восемь и 12 тыс. шагов в день.

Выполнение ежедневной нормы шагов способно улучшить состояние здоровья, а также добавить несколько лет жизни, заявили ученые по окончании научной работы. Всего восемь тыс. шагов в день снижают риск преждевременной смерти на 51%, увеличение такой нагрузки вдвое подняло этот показатель до 65%, констатировали специалисты.

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