Стали известны темы предстоящих переговоров Путина с Рахмоном

Президент РФ Владимир Путин обсудит с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном ситуацию на таджикско-киргизской границе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин обсудит с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном ситуацию на таджикско-киргизской границе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча лидеров стран состоится 8 мая в Москве. Предполагается, что стороны обменяются мнениями по актуальным проблемам региона. Кроме того, они затронут ситуацию вокруг Афганистана и обеспечение стабилизации обстановки на таджикско-киргизской границе.

В сообщении пресс-службы также сказано, что Путин и Рахмон обсудят перспективы взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарных сферах. Плюс ко всему они поднимут вопросы о дальнейшем укреплении российско-таджикистанского стратегического партнерства.