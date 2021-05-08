«Консервная банка». За что американцы критиковали легендарный танк Т-34

«Политика Сегодня» вспомнила историю главной боевой машины Победы.

История легендарного танка Победы Т-34 берет начало в 1929 году. Тогда советское командование заинтересовалось идеей создания «бронекавалерии» для быстрых рейдов в тыл противника, используя американскую концепцию быстроходных танков. Ее автор — инженер из США Джон Уолтер Кристи.

Разработанную им «подвеску Кристи» ставили не только на советские танки БТ и Т-34, но и на британские Covenanter, Crusader, средний танк Comet, сражавшиеся со стальной армадой Эрвина Роммеля в Северной Африке.

К 1930 году руководство СССР приобрело лицензию на танки типа «Кристи» M1940 и конструкторы приступили к их изучению для создания отечественной боевой машины. Как отмечает портал «Русская семерка», итогом этой работы стали быстроходные танки БТ, БТ-2, БТ-5 с 45-мм пушкой и БТ-7. Машины вводились в строй с 1931 по 1937 год. Главной их конструктивной особенностью была возможность передвигаться как на гусеницах по бездорожью, так и на колесах по шоссе.

В 1938 году советские танкисты решили отказаться от колесного хода в пользу гусениц, усиленной брони и вооружения. Так, на Харьковском паровозостроительном заводе появились танки А-32, А-34 и танк — Т-28. Последний отличала толстая броня и пушка Л-10. Для серийного производства выбор пал на А-34, которому присвоили индекс Т-34.

В 1940 году советские инженеры убедились в значительном отставании от немецкой военной машины. На полигоне в Кубинке они сравнили средний танк вермахта Pz.III и Т-34. Выяснилось, что «немец» выдавал себя звуком работающего двигателя за 250 метров, а «тридцатьчетверка» — за полкилометра.

Немецкая машина была комфортной: командир обозревал окрестности из отдельной башни, экипаж располагал приборами связи. Советская машина была оборудована тесной башней, где с трудом помещались двое. Командир был еще и наводчиком, а радиосвязь была только между ним и водителем. Вдобавок немецкий танк отличала более мягкая подвеска, качественная оптика и надежный бензиновый двигатель.

После испытаний руководство СССР решило разработать модификацию Т-34М, в которой решили отказаться от «подвески Кристи», увеличить башню, установить дизельный двигатель в 600 л.с и внести ряд других конструктивных изменений.

К маю 1941 года были собраны три таких танка, но началась война и воевать пришлось на «непригодных» машинах. В 1942 году такие «тесные» Т-34 пересекли океан, чтобы пройти испытания в США на полигоне Aberdeen. Якобы после этого на свет появился документ «Оценка танков Т-34 и КВ», который был якобы подписан начальником II-го Главного управления ГРУ, генерал-майором Василием Ефремовичем Хлоповым.

В документе отмечалось, что двигатель советского танка вышел из строя после 343 км пробега из-за конструктивной недоработки воздуховода. Система забилась грязью, из-за чего двигатель заклинило. Американцы также обратили внимание на пружины подвески, которые, по их мнению, были выполнены из некачественной стали. Раскритиковали заокеанские специалисты и тесную башню, и ее поворотный механизм, который был «слаб и искрил».

Впрочем, заметили и достоинства легендарной «тридцатьчетверки»: мощный дизельный двигатель и эргономичное размещение боекомплекта.

Существование документа неоднократно ставилось под сомнение. Так, исследователь Дмитрий Трушкин указывал, что текст о недостатках Т-34 был основан на пересказе слов работников полигона офицером ГРУ, генерал-лейтенантом Ильичевым. Впрочем, вскоре на смену Т-34 пришел танк Т-34-85. Он тоже вызвал нарекания у экипажей.

Прошедший всю войну танкист Ион Лазаревич Деген вспоминал, что Т-34-85 представлял собой такую же «консервную банку». Командиры ругали сиденье на пружинах и плохой обзор, экипаж задыхался от пороховых газов, а при попадании снаряда танкистов осыпало окалиной и осколками брони с внутренней стороны. Однако были у машины и достоинства — маневренность, дизельный двигатель и соотношение цена-качество. К примеру, американский «Шерман» обходился в сумму от 235 850 до 344 500 рублей, а Т-34 — от 136 380 до 179 400 рублей.

При всех своих недостатках Т-34 по праву снискал славу на полях сражений и завоевал уважение гитлеровских генералов. Фельдмаршал Пауль фон Клейст назвал его «лучшим танком мира», а бывший офицер вермахта, историк Вернер Хаупт отмечал, что советская «тридцатьчетверка» превосходна в маневренности и боевой мощи.