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15:03   8 Мая 2021
Весь мир

Чехи рассказали, по какой отрасли их экономики РФ может нанести сильный удар

Чехи рассказали, по какой отрасли их экономики РФ может нанести сильный удар

Стремительно ухудшающиеся политические отношения между Чехией и Россией могут сильно ударить по некоторым отраслям чешской экономики. Во всяком случает потока туристов из РФ там могут не ждать.

Такое мнение в материале для издания Časopis argument приводит чешский автор Карел Ждярски, который считает, что охлаждение отношений между Москвой и Прагой вызовет повлечет за собой принципиальную проблему – ограничения в туристической отрасли. В первую очередь это произойдет из-за сокращения штата посольства Чехии в РФ, которое стало ответным шагом Москвы на высылку из Праги 18 российских дипломатов.

В результате консульская служба Чешской Республики просто будут выдавать гораздо меньше въездных виз, чем раньше, считает эксперт.

«В 2019 году нашу страну посетили более 550 тысяч российских туристов, которые провели в Чехии 2,3 миллиона ночей. Если пересчитать, какой доход это принесло чешским отелям и другим сервисам, то получается сумма не менее 15 миллиардов крон, и в основном это заслуга трех направлений: Прага, Карловы Вары, Чески-Крумлов», — сообщает Ждярски, отмечая, что ряд пражских отелей и ресторанов зарабатывали преимущественно на российских туристах.

И к этим потерям следует прибавить еще 600 тысяч туристов из Китая, которые ежегодно приезжали в Чехию, но больше не приедут из-за «удачного визита» чешских политиков на Тайвань. Таким образом становится понятно, что туристическая отрасль Чехии может очень серьезно пострадать из-за политики.

Чехи рассказали, по какой отрасли их экономики РФ может нанести сильный удар

В частности, жители Чески-Крумлова еще недавно жаловались, что за туристический сезон к ним приезжает слишком много клиентов и в центре города из-за этого трудно жить. Местные власти в ответ на это придумали брать с туристов плату за проход в центр города, отмечает автор. Но в этом году, по его мнению, взимать эту плату будет просто не с кого, так как, кроме любителей сплавляться по реке, в Чеки-Крумлов никто не приедет, и жителям исторического центра жить станет легче. Правда при этом и зарабатывать им будет не на ком, хотя об этом пока мало кто думает.

Чехия, по мнению Карела Ждярски, вряд ли сможет чем-либо компенсировать потери из-за спада туристического потока.

«Отечественные туристы не помогут, и кто знает, когда и как восстановится туризм. Я только надеюсь, что мы не придумаем опять какие-нибудь дотации для поддержания нашей туристической инфраструктуры на плаву, — рассуждает журналист. — Говорят, некоторые дотации владельцам пустующих отелей обеспечивают им весьма сытую жизнь, потому что предоставляются даже в мертвый сезон, когда некоторые отели и без того пустовали».

Чехи рассказали, по какой отрасли их экономики РФ может нанести сильный удар

В заключение Ждярски задается вопросом, кому выгодно такое резкое ухудшение российско-чешских отношений? Оно не выгодно ни гражданам, ни фирмам. Скорее всего, отмечает аналитик, речь идет просто о политическом жесте.

Но политики, которые делают такие жесты, должны понимать, что Россия простирается на двух континентах – в Европе и Азии, и она все равно будет соседствовать с Чехией, не смотря ни на какие поступки отдельных чешских политиков.

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