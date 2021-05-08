Чехи рассказали, по какой отрасли их экономики РФ может нанести сильный удар

Стремительно ухудшающиеся политические отношения между Чехией и Россией могут сильно ударить по некоторым отраслям чешской экономики. Во всяком случает потока туристов из РФ там могут не ждать.

Стремительно ухудшающиеся политические отношения между Чехией и Россией могут сильно ударить по некоторым отраслям чешской экономики. Во всяком случает потока туристов из РФ там могут не ждать.

Такое мнение в материале для издания Časopis argument приводит чешский автор Карел Ждярски, который считает, что охлаждение отношений между Москвой и Прагой вызовет повлечет за собой принципиальную проблему – ограничения в туристической отрасли. В первую очередь это произойдет из-за сокращения штата посольства Чехии в РФ, которое стало ответным шагом Москвы на высылку из Праги 18 российских дипломатов.

В результате консульская служба Чешской Республики просто будут выдавать гораздо меньше въездных виз, чем раньше, считает эксперт.

«В 2019 году нашу страну посетили более 550 тысяч российских туристов, которые провели в Чехии 2,3 миллиона ночей. Если пересчитать, какой доход это принесло чешским отелям и другим сервисам, то получается сумма не менее 15 миллиардов крон, и в основном это заслуга трех направлений: Прага, Карловы Вары, Чески-Крумлов», — сообщает Ждярски, отмечая, что ряд пражских отелей и ресторанов зарабатывали преимущественно на российских туристах.

И к этим потерям следует прибавить еще 600 тысяч туристов из Китая, которые ежегодно приезжали в Чехию, но больше не приедут из-за «удачного визита» чешских политиков на Тайвань. Таким образом становится понятно, что туристическая отрасль Чехии может очень серьезно пострадать из-за политики.

В частности, жители Чески-Крумлова еще недавно жаловались, что за туристический сезон к ним приезжает слишком много клиентов и в центре города из-за этого трудно жить. Местные власти в ответ на это придумали брать с туристов плату за проход в центр города, отмечает автор. Но в этом году, по его мнению, взимать эту плату будет просто не с кого, так как, кроме любителей сплавляться по реке, в Чеки-Крумлов никто не приедет, и жителям исторического центра жить станет легче. Правда при этом и зарабатывать им будет не на ком, хотя об этом пока мало кто думает.

Чехия, по мнению Карела Ждярски, вряд ли сможет чем-либо компенсировать потери из-за спада туристического потока.

«Отечественные туристы не помогут, и кто знает, когда и как восстановится туризм. Я только надеюсь, что мы не придумаем опять какие-нибудь дотации для поддержания нашей туристической инфраструктуры на плаву, — рассуждает журналист. — Говорят, некоторые дотации владельцам пустующих отелей обеспечивают им весьма сытую жизнь, потому что предоставляются даже в мертвый сезон, когда некоторые отели и без того пустовали».

В заключение Ждярски задается вопросом, кому выгодно такое резкое ухудшение российско-чешских отношений? Оно не выгодно ни гражданам, ни фирмам. Скорее всего, отмечает аналитик, речь идет просто о политическом жесте.

Но политики, которые делают такие жесты, должны понимать, что Россия простирается на двух континентах – в Европе и Азии, и она все равно будет соседствовать с Чехией, не смотря ни на какие поступки отдельных чешских политиков.