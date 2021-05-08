Российская установка "Окно-М" зафиксировала рост космической активности

Рост космической деятельности в 2021 году зафиксировал российский оптико-электронный комплекс "Окно-М", рассказали в Минобороны РФ.

Рост космической деятельности в 2021 году зафиксировал российский оптико-электронный комплекс "Окно-М", рассказали в Минобороны РФ.

Оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 тыс. небесных тел, в то время как в прошлом году этот показатель составил 25 тыс., сообщили в министерстве.

Российская установка расположена в Таджикистане. Она позволяет осуществлять контроль космических объектов на орбитах в диапазоне от 120 до 50 тыс. км. На максимальной дальности аппарат способен обнаружить объекты размером не больше теннисного мяча.