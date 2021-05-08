Собачница пробила голову домашнему шпицу на севере Петербурга

Агрессивная женщина избила мужчину и его шпица во дворе дома на Выборгском шоссе. Собака находится в реанимации.

Агрессивная женщина избила мужчину и его шпица во дворе дома на Выборгском шоссе. Собака находится в реанимации.

Инцидент произошел в Выборгском районе Петербурга 6 мая. Между местными жителями произошел конфликт. Выгуливавшая без поводка двух собак женщина была в состоянии алкогольного опьянения, рассказал потерпевший мужчина, которому та разбила голову.

Собачница стала избивать оппонента карабином. Больше всего досталось собаке, которая сидела на руках у хозяина. У шпица оказалась пробита голова. Ветеринары борются за жизнь пса, у которого отказали передние лапы. Мужчина в свою очередь сильно толкнул женщину, в результате чего та упала на землю и ударилась головой. По ее словам, она получила травму.