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12:57   8 Мая 2021
Происшествия

Укравший бутылку водки рецидивист взял в заложники женщину с ребенком в Петербурге

Укравший бутылку водки рецидивист взял в заложники женщину с ребенком в Петербурге

Полиция Петербурга задержала гражданина. который пытался "защитить" похищенную бутылку водки при помощи заложников.

Ранее судимый мужчина украл из магазина алкоголь и попытался скрыться с места преступления. Увидев, что за ним гонится наряд полиции, рецидивист захватил в заложники женщину с ребенком, которые проходили мимо.

Злоумышленник угрожал расправиться с прохожими при помощи ножа, если стражи порядка не отойдут на безопасное расстояние. Позже вора удалось задержать. В отношении него было возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются иные обстоятельства происшествия.

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#петербург #полиция #алкоголь #кража #заложник

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