Укравший бутылку водки рецидивист взял в заложники женщину с ребенком в Петербурге

Полиция Петербурга задержала гражданина. который пытался "защитить" похищенную бутылку водки при помощи заложников.

Полиция Петербурга задержала гражданина. который пытался "защитить" похищенную бутылку водки при помощи заложников.

Ранее судимый мужчина украл из магазина алкоголь и попытался скрыться с места преступления. Увидев, что за ним гонится наряд полиции, рецидивист захватил в заложники женщину с ребенком, которые проходили мимо.

Злоумышленник угрожал расправиться с прохожими при помощи ножа, если стражи порядка не отойдут на безопасное расстояние. Позже вора удалось задержать. В отношении него было возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются иные обстоятельства происшествия.