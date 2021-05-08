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12:56   8 Мая 2021
Политика

СМИ Турции рассказали о попытках США снизить активность РФ на мировой арене

СМИ Турции рассказали о попытках США снизить активность РФ на мировой арене

Вашингтон желает снизить активность России на мировой арене. Об этом заявил журналист турецкого агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу.

По словам эксперта, США вводят новые антироссийские ограничительные меры и пытаются оказать давление на Евросоюз, чтобы не допустить реализации "Северного потока — 2". Кемалоглу считает, что причиной стал успех Москвы в ближневосточном регионе и на Кавказе.

Журналист уверен, что Белый дом подобными действиями пытается снизить активность Кремля на мировой арене. Однако у Вашингтона не получится осуществить задуманное, поскольку Россия обладает могуществом во многих областях.

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#россия #сша #турция

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