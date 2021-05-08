Государства с низкими доходами отказались от вакцины Pfizer и BioNTech

Страны, которые имеют низкий и средний уровни дохода, предпочли не заказывать вакцину от коронавируса производства Pfizer и BioNTech.

Страны, которые имеют низкий и средний уровни дохода, предпочли не заказывать вакцину от коронавируса производства Pfizer и BioNTech.

Большую долю препарата за собой зарезервировали государства, которые имеют большие доходы. Информацией об этом поделился главный исполнительный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла, передает Bloomberg со ссылкой на его письмо сотрудникам организации.

Бурла сообщил, что вел переговоры с властями многих стран с низким и средним уровнем дохода. Представитель Pfizer пытался убедить их в необходимости закупить вакцину от коронавируса, но в итоге правительства государств отдали предпочтение другим производителям. В то же время он надеется, что такие государства получат более одного млрд доз препарата до конца года.

"Мы ожидаем, что во второй половине 2021 года баланс поставок будет в их пользу", — подытожил Альберт Бурла.

Стоимость, как и условия, поставок вакцины от коронавируса, разработанной специалистами Pfizer и BioNTech не разглашаются. СМИ подсчитали, что одна доза препарата может обходиться в 18,34 долларов или 1 359,68 рубля, передает 360tv.ru.