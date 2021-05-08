Путин поздравил жителей стран СНГ с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне лидеров стран СНГ, граждан Украины, Грузии, жителей Абхазии и Южной Осетии.

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне лидеров стран СНГ, граждан Украины, Грузии, жителей Абхазии и Южной Осетии.

Путин направил поздравительные послания главам стран СНГ, лидерам и гражданам Украины, Грузии, Южной Осетии и Абхазии, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер напомнил о важном моральном долге, лежащем на потомках людей, защищавших мир от фашистской угрозы. Он сказал, что нужно бережно хранить и передавать следующим поколениям память о событиях военных лет.

Глава государства выразил искреннюю благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны, пожелал им долголетия и крепкого здоровья.