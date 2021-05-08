Президенты РФ и Казахстана обсудили предстоящее заседание Высшего экономического совета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

В ходе беседы стороны обратили особое внимание на взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и предстоящее заседание Высшего экономического совета. Мероприятие состоится 21 мая.

Также главы государства отметили, что сейчас ведется успешная работа по развитию торгово-экономического сотрудничества. В этом вопросе уже достигнуты положительные результаты, сказано в сообщении пресс-службы.