12:24 8 Мая 2021Политика
Президенты РФ и Казахстана обсудили предстоящее заседание Высшего экономического совета
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
В ходе беседы стороны обратили особое внимание на взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и предстоящее заседание Высшего экономического совета. Мероприятие состоится 21 мая.
Также главы государства отметили, что сейчас ведется успешная работа по развитию торгово-экономического сотрудничества. В этом вопросе уже достигнуты положительные результаты, сказано в сообщении пресс-службы.