Глава ЛДПР предложил поощрять правонарушителей за вакцинацию от коронавируса

Власти РФ могут освобождать граждан от штрафов за легкие нарушения в случае согласия пройти кампанию по вакцинации. С таким предложением выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Власти РФ могут освобождать граждан от штрафов за легкие нарушения в случае согласия пройти кампанию по вакцинации. С таким предложением выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Российский политик напомнил, что министерство здравоохранения предложило делать прививки от коронавируса всем, кто выписывается из стационара. Это очень хорошая инициатива и, по мнению Жириновского, таких вариантов еще много.

"Например, освобождать от административного ареста или штрафов за легкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной", — написал глава партии в Telegram.

Как стало известно ранее, Владимир Жириновский предложил узаконить титул верховного правителя. Политик выступает за переименование должности президента России.