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11:44   8 Мая 2021
Политика

Глава ЛДПР предложил поощрять правонарушителей за вакцинацию от коронавируса

Глава ЛДПР предложил поощрять правонарушителей за вакцинацию от коронавируса

Власти РФ могут освобождать граждан от штрафов за легкие нарушения в случае согласия пройти кампанию по вакцинации. С таким предложением выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Российский политик напомнил, что министерство здравоохранения предложило делать прививки от коронавируса всем, кто выписывается из стационара. Это очень хорошая инициатива и, по мнению Жириновского, таких вариантов еще много.

"Например, освобождать от административного ареста или штрафов за легкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной", — написал глава партии в Telegram.

Как стало известно ранее, Владимир Жириновский предложил узаконить титул верховного правителя. Политик выступает за переименование должности президента России.

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#жириновский #вакцина #коронавирус

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