Российский повар напомнил о чек-листе Роспотребнадзора по выбору ресторана в пандемию
Россиянам при выборе ресторана во время пандемии нужно следить за тем, чтобы он соответствовал всем требованиям Роспотребнадзора, заявил шеф-повар Анатолий Крюков.
В связи с распространением коронавирусной инфекции Роспотребнадзор тщательно следит за тем, чтобы заведения общепита соблюдали все меры предосторожности. Контроль температуры посетителей и работников, а также наличие санитайзеров являются необходимыми для любого ресторана, рассказал шеф-повар Анатолий Крюков.
"С точки зрения посетителя важны антиковидные меры: наличие санитайзеров, выдача перчаток и масок сотрудникам, расстояние 1,5 метра между столами. Если раньше эти меры принимались с трудом, то сейчас стали обыденностью", — цитирует его "Слово и Дело".
В данный момент Роспотребнадзор следит за тем, чтобы все рестораны соблюдали необходимые меры безопасности. Среди них — измерение температуры сотрудникам при входе, масочный режим, наличие санитайзеров, размещение столиков на расстоянии 1,5 метра друг от друга, запрет на использование посуды со сколами и применение дезинфицирующих средств при мойке посуды.