Российский повар напомнил о чек-листе Роспотребнадзора по выбору ресторана в пандемию

Россиянам при выборе ресторана во время пандемии нужно следить за тем, чтобы он соответствовал всем требованиям Роспотребнадзора, заявил шеф-повар Анатолий Крюков.

Россиянам при выборе ресторана во время пандемии нужно следить за тем, чтобы он соответствовал всем требованиям Роспотребнадзора, заявил шеф-повар Анатолий Крюков.