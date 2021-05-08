Кандидат на пост канцлера ФРГ Бербок выступила против строительства "СП-2"

"Северный поток — 2" якобы не является исключительно экономическим проектом. Об этом заявила сопредседатель немецкой партии "зеленых" Анналена Бербок.

"Северный поток — 2" якобы не является исключительно экономическим проектом. Об этом заявила сопредседатель немецкой партии "зеленых" Анналена Бербок.

Кандидат на пост канцлера ФРГ выступала на мероприятии Атлантического совета. По ее словам, Германия не может завершить строительство газопровода. "Северный поток — 2" якобы противоречит санкциям Европейского союза, поэтому его "нельзя" вводить в эксплуатацию. Бербок добавила, что использование газопровода приведет к снижению объема поставок газа через Украину.

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский рассказал о темах, которые поднимались на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, были затронуты вопросы о ситуации в Донбассе и реализации "Северного потока — 2".