Никас Сафронов заступился за оскандалившуюся актрису Елену Проклову

Заслуженный художник России Никас Сафронов встал на сторону актрисы Елены Прокловой в разгоревшемся скандале на фоне ее заявлений о домогательствах многолетней давности.

Заслуженный художник России Никас Сафронов встал на сторону актрисы Елены Прокловой в разгоревшемся скандале на фоне ее заявлений о домогательствах многолетней давности.

Проклова разоткровенничалась на интимную тему в студии программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой около двух недель назад. Артистка заявила, что в 12 и 15 лет стала жертвой домогательств режиссера и известного актера, имен которых не назвала. Публика неоднозначно отреагировала на заявления актрисы. Многие обвинили звезду в желании привлечь к себе внимание с помощью бездоказательных наговоров на своих коллег.

Никас Сафронов не разделяет позицию критикующих артистку. Он считает, что Проклова через всю жизнь пронесла глубокую психологическую травму. Намеренно оболгать она никого не хотела, убежден художник.

"Она пострадала психологически: после тех событий у нее осталась тяжелая травма, которая все эти годы мешала ей жить", — заявил Сафронов изданию "Собеседник".

Знаменитый творец также уверен, что актриса решилась на признания в надежде почувствовать облегчение. По мнению Сафронова, Проклова просто не смогла найти профессионального психолога, который помог бы ей пережить страдания.