Экс-республики СССР «переболели» отрицанием Победы — профессор СПбГУ

Постсоветские страны вновь переосмыслили итоги войны, но уже не в негативном ключе.

Попытки иной интерпретации Великой Отечественной войны сохраняются по сей день и периодически усиливаются — целью их влияния стала молодежь России и бывших республик СССР, заявила доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. По ее мнению, молодые люди недостаточно вовлекаются в «разные форматы, связанные с исторической памятью».

«Именно работа с молодежью должна стать определяющей, как и помощь ветеранам и труженикам тыла. Яркие страницы истории должны быть максимально и полно представлены в реконструкциях, в которые можно вовлекать молодежь разных стран СНГ, и медиа проектах», — предложила профессор, подводя итоги серии круглых столов по исторической памяти.

По мнению историков, поменялось и отношение к Победе СССР в Великой Отечественной войне у жителей постсоветских государств. Эти страны в 1990-е годы «в большей или меньшей степени» прошли через переосмысление итогов войны, ее причин и влияния на общество и родину. Причем от негативного взгляда бывшие республики СССР пришли «в большинстве своем» к осознанию важности победы.

«Ведь быть победителями и ценно, и важно, и почетно, и говорит об ответственности, а вот называть себя жертвой событий означает отказ от ответственности и безвольное следование судьбе», — подчеркнула Еремина.

Россия должна напоминать об общем вкладе каждого народа СССР в общую победу, полагает Еремина. Это поможет стране укрепить и углубить диалог с соседними республиками, а также снять «проблему недоверия».

«Поэтому Россия и сама должна инициировать масштабные проекты памяти, как охватывающие практически все государства СНГ, так и более конкретные, точечные. И при этом на всех возможных площадках, от СНГ до ЕАЭС», — заключила профессор.

Ранее Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ, граждан Украины, Грузии, жителей Абхазии и Южной Осетии.