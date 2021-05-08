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11:53   8 Мая 2021
Россия

За «японские» военные знамена ко Дню Победы во Владивостоке наказали дизайнеров

За «японские» военные знамена ко Дню Победы во Владивостоке наказали дизайнеров

Мэрия Владивостока проводит проверку по факту размещения на улицах Владивостока праздничной символики ко Дню Победы, подозрительно напоминающей знамена ВМС Японии: орден Великой Отечественной войны был помещен в центре флага с бело-красными лучами.

Контракт с подрядчиком, ответственным за дизайн украшений, уже расторгнут: в мэрии отмечают, что исполнитель неправильно истолковал условия оформления улиц.

«На данный момент флаговые консоли заменили на российский триколор», — сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Местных жителей возмутило случайное сходство, противоречащее истории Второй мировой войны: Япония, будучи союзником нацистской Германии, воевала с СССР на Дальнем Востоке.

Ранее жители Иркутска увидели в оформлении города ко Дню Победы агитацию «Единой России» и обратились с руководству города с жалобами.

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