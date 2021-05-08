За «японские» военные знамена ко Дню Победы во Владивостоке наказали дизайнеров

Контракт с подрядчиком, ответственным за скандальный дизайн украшений, уже расторгнут.

Мэрия Владивостока проводит проверку по факту размещения на улицах Владивостока праздничной символики ко Дню Победы, подозрительно напоминающей знамена ВМС Японии: орден Великой Отечественной войны был помещен в центре флага с бело-красными лучами.

Контракт с подрядчиком, ответственным за дизайн украшений, уже расторгнут: в мэрии отмечают, что исполнитель неправильно истолковал условия оформления улиц.

«На данный момент флаговые консоли заменили на российский триколор», — сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Местных жителей возмутило случайное сходство, противоречащее истории Второй мировой войны: Япония, будучи союзником нацистской Германии, воевала с СССР на Дальнем Востоке.

Власти Владивостока украсили центр города к 9 мая праздничными флагами. Жители города решили, что флаги слишком похожи на флаги ВМС Японии. В администрации сообщили, что флаги заменят, и что подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц. pic.twitter.com/93Sd0XVix0 — Газета.Ru (@GazetaRu) May 7, 2021

Ранее жители Иркутска увидели в оформлении города ко Дню Победы агитацию «Единой России» и обратились с руководству города с жалобами.