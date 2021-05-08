Востребованный пищевой краситель оказался опасным для здоровья

Популярный искусственный пищевой краситель диоксид титана опасен для человеческого организма, заявили европейские ученые.

Популярный искусственный пищевой краситель диоксид титана опасен для человеческого организма, заявили европейские ученые.

Зарубежные исследователи провели ряд экспериментов с диоксидом титана. Им удалось выяснить, что краситель Е-171 влияет на структуру ДНК человека. К тому же он может скапливаться в клетках и провоцировать развитие различных онкологических заболеваний, говорится в публикации на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA).

Диоксид титана —это вещество, которое используется как в пищевой, так и в косметической промышленности. Оно способно придавать продуктам различные оттенки. К тому же благодаря диоксиду титана продукты хранятся дольше, следует из публикации на сайте 360 tv.ru.