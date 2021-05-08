Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:55   8 Мая 2021
Происшествия

Водитель получил переломы ног после наезда на бетонное заграждение в Петербурге

Водитель получил переломы ног после наезда на бетонное заграждение в Петербурге

Водитель за рулем легкового автомобиля Chevrolet врезался в бетонное заграждение в Санкт-Петербурге. Его госпитализировали с травмами ног.

Инцидент произошел накануне поздно вечером на пересечении проспекта Кузнецова и улицы Маршала Казакова. Машина ехала на большой скорости и снесла бетонное заграждение. Других участников аварии не было. Ранения получил 53-летний мужчина.

Сотрудники экстренных служб выезжали на место аварии. Пострадавшего пришлось деблокировать из покореженной иномарки. Скорая помощь отвезла мужчину в больницу. У него зафиксировали переломы ног. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Очевидцы рассказали, что водитель ехал с "аварийкой" и давил на клаксон, сообщает Gazeta.spb. Пользователи предположили, что возможно у машины отказали тормоза.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#авария #дтп #полиция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров