«Вы еще о нас, мамонтах, пожалеете!». Как жил и умер Егор Лигачев

Вспоминаем текст к столетию последнего мастодонта ЦК КПСС.

Вечером 7 мая в Москве скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев — одна из знаковых фигур эпохи перестройки. Он отпраздновал 100-летний юбилей 29 ноября 2020 года. Как сообщил «Комсомольской правде» его сын Александр Лигачев, смерть наступила из-за проблем с легкими.

«Отец с 5 апреля находился в Центральной клинической больнице. Давние проблемы с легкими обострились. На днях его перевели в реанимацию. Двусторонняя пневмония», — цитирует Александра Лигачева издание.

Он также уточнил, что его отец не болел коронавирусом, а место и время похорон пока неизвестно.

Об авторе антиалкогольной кампании 1985 года, знаменитой фразы «Борис, ты не прав» и герое Томской области «Политика Сегодня» писала ранее и вспомнит еще раз путь последнего мастодонта СССР.

От матери до партии

Лигачев родился в 1920-м году в деревне со звучным названием Дубинкино в Томской губернии (сейчас - Новосибирская область). Его семья жила бедно, поэтому мальчику пришлось делать упор на приумножение интеллектуального богатства. Отучившись в школе, Егор поступил в Московский авиационный институт (по специальности «самолетостроение»), окончил его в 1943 году и начал работать на авиационном заводе в Новосибирске.

Политическая карьера Лигачева берет свое начало в год смерти Сталина — в 1953-м. Отучившись в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) Егор идет работать начальником управления культуры Новосибирского горкома КПСС. В течение последующих десяти лет будущий член Политбюро сменит множество постов, от зампреда Новосибирского облисполкома до заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС.

В 1965 году Егор Лигачев стал первым секретарем Томского обкома КПСС. Именно с этим постом связано большинство политических подвигов долгожителя. Одним из них является долгожданная асфальтированная дорога, которая пришла на смену ямам и рытвинам в Томске. Ради того, чтобы помочь местным жителям, Лигачеву даже пришлось повздорить с генералом крупной военно-строительной организации, которая «работала» в области по указу Кремля.

При Лигачеве в Томской области практически из пепла возродилось сельское хозяйство. Дело в том, что регион в Кремле считали «рискованным» для выращивания продуктов, дотации на него не отчислялись. Силами секретаря Томского обкома были созданы несколько крупных сельскохозяйственных комплексов по производству молока, яиц и овощей.

Лигачев уделял внимание не только сельскому хозяйству. При нем создали несколько научных центров, дворец спорта, художественный музей.

«Работая в ЦК, я поддерживал с Лигачевым, как секретарем Томского обкома, постоянный контакт, видел его искреннее стремление больше сделать для своей области… Лигачев выделялся среди секретарей обкомов не только деловитостью, но и кругозором, общей культурой», — подтверждал последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев.

Однако на смену успеху и популярности среди томичей пришла печальная известность по всему Советскому Союзу. В 1983 году генсек Юрий Андропов назначил Егора Лигачева на пост заведующего отделом ЦК КПСС, а уже через два года Лигачев стал соавтором знаменитой антиалкогольной кампании.

Лигачев против алкоголя

В первой половине 1980-х гг. потребление алкоголя в СССР неустанно росло. Пропаганда не работала: в многочисленных пивных было не протолкнуться, главным видом досуга после тяжелого рабочего дня становились вечера в компании любителей спиртного.

7 мая 1985 года ЦК КПСС выдвинуло сразу два постановления: «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». Они предусматривали ряд довольно жестких ограничений, связанных с алкогольной продукцией.

В частности, отныне магазинам разрешали продавать алкоголь только с 14:00 до 19:00. Цены выросли почти в два раза: если до этого бутылка водки стоила около пяти рублей (при средней зарплате в 180 рублей), то после начала кампании цены за одну бутылку подскочили до девяти рублей.

Государственное производство алкоголя сократилось в два раза несмотря на то, что этот рынок приносил в бюджет около 25% дохода. Почти все ликеро-водочные магазины закрылись. В обществе велась строгая пропаганда трезвого образа жизни, приветствовалась даже практика «трезвых свадеб».

Такие меры дали свои результаты: за три года в СССР значительно увеличилась рождаемость, а также продолжительность жизни. Потребление алкоголя естественным образом упало. Подобные достижения обычных людей не радовали. В обществе антиалкогольная кампания возымела противоположный эффект: Лигачева и Горбачева обвиняли в том, что они придумали необоснованно жесткие ограничения, направленные против «простого народа».

Это были не все минусы. Ежегодный розничный товарооборот упал на 16 миллиардов рублей. Окрепла теневая торговля: именно в то время широкое распространение получили самогонные аппараты, которые некоторые люди собирали из подручных средств. Собственную продукцию местные «индивидуальные предприниматели» потом продавали знакомым и друзьям. Почти в каждом подъезде был человек, который мог «достать чекушку».

«Да, было много глупостей, мы слишком резко сократили производство водки, это всплеск самогоноварения, я с вами согласен», — признавал ошибки сам Лигачев в 2010 году.

«Борис, ты не прав»

Именно Егор Лигачев (по некоторым версиям, по наводке Андропова) перетянул в Москву из Свердловской области молодого Бориса Ельцина. Он предлагал будущему президенту России должность завотделом ЦК по строительству, но Ельцин отказался. Тогда Лигачев лично направил ему приглашение и пригрозил потерей партбилета в случае отказа. После такого Ельцину пришлось уступить.

Сперва он сработался с Лигачевым — политики были схожи характерами. Но позже между ними начали возникать ссоры. Знаменитой стала фраза «Борис, ты не прав», произнесенная Лигачевым на 19-й партийной конференции в 1988 году. Тогда Ельцин выступал с критикой центрального аппарата партии и даже не заметил слов, произнесенных в его адрес. В последствии фраза стала крылатой.

В августе 1991 года Лигачев поддержал ГКЧП, соответственно после развала СССР путь в Кремль для него был закрыт.

Бывшему члену Политбюро КПСС пришлось вернуться на малую родину. Политическая карьера Лигачева продолжилась в Госдуме, где он представлял Томскую область, которую возглавлял в 1960-е годы.

До недавнего времени Лигачев принимал участие в российской политике, писал статьи и давал интервью. Однако годы дают о себе знать. В столетний юбилей легендарного госдеятеля можно вспомнить его пророческое изречение о «мамонтах». Когда главред журнала «Огонек» Виталий Коротич в споре назвал Лигачева «вымирающим динозавром», тот не стал медлить с ответом: