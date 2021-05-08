Зампостпреда РФ в ООН призвал к урегулированию кризиса с COVID-19 в сирийском Аль-Хол

Россия призывает международное сообщество оказать помощь детям из лагеря беженцев Аль-Хол на фоне вспышки коронавируса, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Россия призывает международное сообщество оказать помощь детям из лагеря беженцев Аль-Хол на фоне вспышки коронавируса, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ситуация в сирийском лагере беспокоит ООН, поскольку там до сих пор находятся около 60 000 человек, из которых более 31 000 — дети в возрасте до 12 лет. На текущий момент известно, что в Аль-Хол выявлено 39 случаев заболевания коронавирусом, от которого уже шестеро человек скончались.

"Позвольте напомнить, что в соответствии с международным правом, включая Конвенцию по правам ребенка, государства обязаны репатриировать своих граждан, а также предпринимать шаги с тем, чтобы дети их граждан не стали лицами без гражданства", — подчеркнул Кузьмин.

По его словам, первостепенная ответственность за защиту и возвращение домой этих детей полностью лежит на плечах государств.