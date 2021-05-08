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10:13   8 Мая 2021
Происшествия

Подросток погиб под колесами поезда в Чите

Подросток погиб под колесами поезда в Чите

Житель Забайкальского края погиб на рельсах железнодорожной станции Черновская за две недели до своего совершеннолетия.

По предварительным данным, подросток перебегал пути и не заметил приближающийся к нему грузовой состав. Он погиб от полученных травм. Прибывшие на место трагедии правоохранители уже допросили машинистов поезда и свидетелей происшествия, передает пресс-служба Следственного комитета России на транспорте.

Сотрудники ведомства передали тело умершего школьника специалистам судмедэкспертизы для установления точной причины смерти, начав по факту произошедшего расследование.

Подросток попал под поезд в Ленобласти и лишился пальцев на ноге, писал сайт 360tv.ru.

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#ск #смерть #поезд #подросток

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