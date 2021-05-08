Подросток погиб под колесами поезда в Чите

Житель Забайкальского края погиб на рельсах железнодорожной станции Черновская за две недели до своего совершеннолетия.

Житель Забайкальского края погиб на рельсах железнодорожной станции Черновская за две недели до своего совершеннолетия.

По предварительным данным, подросток перебегал пути и не заметил приближающийся к нему грузовой состав. Он погиб от полученных травм. Прибывшие на место трагедии правоохранители уже допросили машинистов поезда и свидетелей происшествия, передает пресс-служба Следственного комитета России на транспорте.

Сотрудники ведомства передали тело умершего школьника специалистам судмедэкспертизы для установления точной причины смерти, начав по факту произошедшего расследование.

Подросток попал под поезд в Ленобласти и лишился пальцев на ноге, писал сайт 360tv.ru.