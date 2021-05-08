Погребинский объяснил, почему экспорт Украины в США рухнул вполовину

Обвальное падение экспорта Украины в США свидетельствует о неконструктивном «развитии» отношений.

Обвальное падение экспорта Украины в США свидетельствует о неконструктивном «развитии» двусторонних экономических отношений, констатировал украинский политолог Михаил Погребинский.

«По США произошло в апреле 2021 года просто обвальное падение внешнеторговых показателей. В первую очередь, это касается украинского экспорта в США, который снизился сразу на 44%", — отмечается в совместном проекте Погребинского и Telegram-канала ЭкономистUA.

В марте экспорт украинских товаров в Соединенные Штаты составил $156,1 миллиона, в апреле — $87,6 миллиона. Отмечается снижение почти на 44%. Импорт американской продукции на Украину тоже уменьшился, но не столь критично — на 21,84%, с $364,39 миллиона в марте до $284,81 миллиона в апреле.

Наметился новый тренд в торговле Украины с другим «стратегическим партнером» — Евросоюзом. В то время, как украинский экспорт в ЕС за месяц вырос почти на 4%, ввоз европейских товаров на Украину заметно снизился на 9% — с $2,64 миллиарда до $2,37 миллиарда. Однако долго рост экспорта в страны Евросоюза продолжаться не будет, считает Погребинский.

«Восстановление и даже некоторый рост украинского экспорта в страны ЕС происходит в рамках действующих, весьма ограниченных, квот на поставку украинской продукции», — объясняют эксперты.

Не радует ситуация и с главным украинским внешнеторговым партнером — Китаем. С марта по апрель экспорт страны в КНР снизился с $876,42 миллиона до $840,2 миллиона — на 4,13%. А в импорте произошло настоящее обрушение более чем на 29%: объем ввозимых на Украину китайских товаров упал с $875,46 миллиона в марте до $613,21 миллиона в апреле. Предполагается, что виной всему ситуация с запорожским заводом «Мотор Сич», о которой мы писали ранее.

«Снижение украинского экспорта в КНР – крайне негативный тренд и, с высокой степенью вероятности, является прямым следствием ситуации по "Мотор Сич"», — отмечает Погребинский в своем Telegram-канале.

Ранее киевские аналитики спрогнозировали потерю аграрного потенциала в стране после того, как промышленный потенциал Украина «профукала».