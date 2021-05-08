Депутат Рады рассказал о проблеме фашизма в современной Украине

Проблема фашизма остается актуальной для современной Украины. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Проблема фашизма остается актуальной для современной Украины. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Парламентарий обратился к украинцам в преддверии Дня Победы. По его словам, власти Киева продолжают пропагандировать ненависть к СССР, запрещают работу украинских оппозиционных каналов и намеренно искажают историю Великой Отечественной войны, поэтому вопрос фашизма актуален на Украине.

"Наше стремление победить фашизм — оно сильнее!", — подчеркнул депутат.

Также Рабинович призвал бороться с героизацией пособников фашистов, которым "едва ли не ежедневно" возводят монументы на Украине.