Специалист по женскому здоровью объяснила принцип действия экстренной контрацепции

Экстренную контрацепцию обеспечивает содержащаяся в таблетке ударная доза гестагена, но важно успеть вовремя ее принять, отметила специалист по женскому здоровью Дарья Бурмакина.

Экстренную контрацепцию обеспечивает содержащаяся в таблетке ударная доза гестагена, но важно успеть вовремя ее принять, отметила специалист по женскому здоровью Дарья Бурмакина.

Гестаген — это синтезированный производный гормона прогестерона. В норме после овуляции его выделяет желтое тело. Падение уровня гестагена после приема таблетки вызывает состояние, схожее с окончанием цикла. Уровень гестагена на непродолжительное время повышается, а как только его концентрация падает, эндометрий внутри матки начинает отслаиваться. Этот процесс сопровождается обильными кровянистыми выделениями, а затем начинается новый цикл.

"Если перед приемом таблетки еще не было овуляции, то гестаген ее блокирует. Соответственно, беременность не наступает. Если же овуляция произошла и яйцеклетка оплодотворилась, ей некуда будет прикрепиться — ведь эндометрий уже отслоился", — пояснила Бурмакина.

Эксперт подчеркнула, что таблетку экстренной контрацепции необходимо принять в течение 72 часов после незащищенного полового акта. Если в следующие несколько часов после приема возникла рвота, нужно выпить еще одну, пишет Burning Hut.

По словам директора Ассоциации народонаселения и развития, акушера-гинеколога Любови Ерофеевой, самым популярным у россиянок остается барьерный метод контрацепции, пишет сайт 360tv.ru. С помощью презерватива от нежелательной беременности защищаются 60% женщин репродуктивного возраста.